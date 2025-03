Sì al Milan a giugno, “annuncio” boom dalla Spagna: svelato il colpaccio argentino dei rossoneri

Sì al Milan a giugno, “annuncio” boom dalla Spagna. Un argentino potrebbe vestire il rossonero a fine stagione, svelate le cifre.

Nel mondo del calcio, poche cose sono certe fino a quando non si concretizzano sul campo o sul mercato. Tuttavia, alcune mosse sembrano delinearsi con chiarezza nei corridoi dei club più seguiti d’Europa, tra questi il Milan. La squadra rossonera, sempre attenta a rinnovarsi e a migliorare le proprie performance, sembra essere sul punto di fare un’importante acquisizione dal campionato spagnolo. Ma non solo, perché si discute anche di un clamoroso scambio con il Napoli, con Okafor preziosissima pedina di scambio per portare in rossonero il talento partenopeo.

I prossimi passi del Milan per il futuro

Il Milan si prepara a una “mini rivoluzione” per la prossima sessione di mercato estivo. Con la necessità di nominare un nuovo direttore sportivo, che avrà l’importante compito di gestire le operazioni di mercato insieme a figure chiave come Moncada, Ibrahimovic e Furlani, la società sta già valutando alcuni profili interessanti. Un aspetto fondamentale sarà l’individuazione del prossimo allenatore, con Max Allegri che sembra essere il favorito per la panchina rossonera. Nel frattempo, non si fermano le voci sul mercato che riguardano i giocatori nel mirino del club.

L’obiettivo principale del Milan sembra concentrarsi sull’innovazione dell’attacco, con la ricerca di un giocatore offensivo dalle qualità tecniche spiccate. La scelta del Milan – scrive todofichajes.com – ricade su un profilo già noto nel panorama internazionale: Angel Correa, attualmente in forza all’Atletico Madrid. Il giocatore argentino, amato dai tifosi dei Colchoneros, potrebbe vivere gli ultimi mesi in Spagna prima di aprire a un nuovo capitolo della sua carriera. Angel Correa, con il suo mix di esperienza e abilità tecniche, potrebbe rivelarsi il jolly offensivo ideale per il Milan. Il suo trasferimento, stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro, rappresenta un’opportunità di mercato non solo economica ma anche strategica per il club rossonero. Correa, a 29 anni, ha già dimostrato di poter fare la differenza in campo, e il Milan lo osserva da tempo, fin dai tempi in cui Massara e Maldini erano alla ricerca di rinforzi nell’attacco.

