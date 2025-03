Scambio sorpresa con Tomori, all in Milan sull’ex bianconero: svelato l’incredibile scenario per giugno

Scambio sorpresa con Tomori, all in Milan sull’ex bianconero. La voce di mercato che agita il prossimo di mercato è davvero clamorosa.

Nel vibrante universo del calciomercato, le dinamiche si rinnovano incessantemente, delineando scenari inaspettati che alimentano le discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Un nome che risalta in questo continuo movimento è quello di Fikayo Tomori, difensore centrale di origine inglese le cui prestazioni hanno segnato le tappe del suo percorso nel Milan. Il giocatore, dopo aver lasciato un’impronta significativa nelle sue apparizioni con la maglia rossonera, potrebbe vedere il suo futuro cambiare con un scambio davvero inatteso. Ma non solo, sempre a proposito di scambi, Milan e Napoli potrebbero lavorare a un’incredibile cambio di maglia a giugno, con Okafor pedina fondamentale per chiudere il colpo.

La situazione attuale di Tomori al Milan

Tomori ha vissuto un’evoluzione significativa nel corso dell’ultima stagione, passando da pilastro della difesa sotto la guida di Sergio Conceicao a diventare un’opzione marginale, superato nelle gerarchie da colleghi quali Thiaw, Pavlovic e Gabbia. Questa repentina variazione nello status del giocatore solleva interrogativi riguardo il suo futuro in squadra, prospettando un’eventuale partenza durante la prossima sessione di mercato estivo. Con un passato glorioso presso il Chelsea, una ritorno in patria appare come una possibilità concreta per Tomori, nel tentativo di rilanciare la sua carriera in una lega che già ben conosce.

Possibili sviluppi futuri

Il panorama attuale del mercato si fa intrigante con l’ipotesi di uno scambio che vedrebbe Tomori fare ritorno in Premier League. L’interesse del Tottenham per il giocatore non è una novità, essendo stato già manifestato durante la finestra di mercato invernale. Parallelamente, il Milan ha mostrato attenzione nei confronti di Dragusin, attuale difensore del Tottenham, valutato anch’egli attorno ai 30 milioni di euro. Questa coincidenza di valutazioni suggerisce uno scambio alla pari come soluzione potenzialmente vantaggiosa per entrambe le squadre. Sebbene al momento non vi siano trattative ufficiali in corso, non si esclude che possano avviarsi contatti preliminari per esplorare la fattibilità di tale operazione.

