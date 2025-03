Tesoretto dai prestiti: ecco il budget del Milan per il mercato estivo

Milan, mercato 2025: prestiti chiave per il bilancio. Il club punta a massimizzare i rientri economici, valutando le opzioni di riscatto e le prestazioni dei giocatori in prestito.

In casa Milan, la gestione dei giocatori in prestito rappresenta un tema cruciale in vista del mercato estivo del 2025. Con il bilancio da tenere sotto controllo e la necessità di finanziare eventuali colpi in entrata, il club rossonero guarda con attenzione alle operazioni concluse nelle ultime sessioni. Sono diversi i calciatori di proprietà attualmente sparsi tra Italia ed Europa, molti dei quali accompagnati da opzioni di riscatto che potrebbero trasformarsi in un’importante fonte di liquidità. La strategia del Milan sembra chiara: massimizzare i rientri economici senza sacrificare i big della rosa, sfruttando il valore di chi sta convincendo altrove. Ma non tutto è scontato, e il destino di questi prestiti dipenderà dalle prestazioni dei singoli e dalle decisioni dei club ospitanti.

I prestiti in bilico: tra certezze e dubbi

Tra i nomi in prestito, alcuni sono avvolti dall’incertezza. Noah Okafor, ceduto al Napoli con un riscatto fissato a 23,5 milioni di euro, appare lontano dalla conferma: le sue prestazioni altalenanti rendono improbabile un investimento così oneroso da parte dei partenopei. Situazione simile per Yacine Adli alla Fiorentina: dopo un ottimo avvio, infortuni e concorrenza interna mettono a rischio i 10 milioni del riscatto. Anche Ismael Bennacer (Marsiglia, 12 milioni) e Tommaso Pobega (Bologna, 12 milioni) navigano in acque incerte, con i rispettivi club ancora indecisi. Lorenzo Colombo, all’Empoli, vede il suo riscatto da 7 milioni complicato da un rendimento in calo e dal pericolo retrocessione dei toscani. Questi casi rappresentano una sfida per il Milan, che deve sperare in un finale di stagione convincente per sbloccare le trattative.

Un tesoretto potenziale da oltre 80 milioni

Se i riscatti andassero tutti in porto, il Milan potrebbe incassare una cifra vicina ai 80 milioni di euro. Pierre Kalulu sembra destinato a rimanere alla Juventus per 14 milioni, un’operazione quasi certa visti i segnali positivi da Torino. Alvaro Morata, al Galatasaray, punta a stabilizzarsi in Turchia per 8 milioni, mentre Devis Vasquez potrebbe fruttare all’Empoli un milione, un affare conveniente per i toscani. A questi si aggiungono i potenziali incassi da Adli, Bennacer, Pobega e Colombo, oltre alla possibilità di una cessione definitiva di Alexis Saelemaekers dalla Roma, valutato tra i 15 e i 20 milioni. Questo tesoretto, se realizzato, offrirebbe al Milan una boccata d’ossigeno per il mercato, permettendo di programmare il futuro senza cessioni dolorose e consolidando la competitività della squadra.

