Taglio allo stipendio, ma resta leader: rinnovo inaspettato a Casa Milan

Rinnovo inaspettato in casa Milan, nonostante il fuori tutti di Cardinale il giocatore si candida ad un ruolo da protagonista.

Il Milan sarà rivoluzionato nella prossima stagione, il proprietario Gerry Cardinale è stufo della situazione e del comportamento di molti giocatori, che saranno cacciati. Intanto però bisogna anche decidere quali saranno i giocatori presenti in rosa sui quali puntare nel prossimo anno. Infatti se è vero che molto arriverà dal mercato è anche vero che non si possono cambiare tutti i giocatori in rosa.

Florenzi rinnova, il Milan ha fiducia in lui

Nonostante rientri da un bruttissimo infortunio è molto probabile che Alessandro Florenzi possa rinnovare, facendo una mossa da leader assoluto. Infatti il terzino romano per restare in rossonero è disposto ad una mossa davvero rara nel calcio odierno. Florenzi infatti ha già informato la società di essere disponibile a ridursi lo stipendio pur di rinnovare col Milan. Una mossa gradita, di cui la società terrà sicuramente conto.

Il rinnovo di Florenzi e il riscatto di Walker tagliano fuori Royal?

Emerson Royal è arrivato un po’ a sorpresa al Milan durante lo scorso calciomercato estivo. Il Tottenham voleva liberarsene e il Fenerbahce sembrava ad un passo dal brasiliano, ma poi è sbucato il Milan battendo la concorrenza dei turchi. Il giocatore a Milano è arrivato per 15 milioni dimostrando di non valere nemmeno lontanamente la cifra spesa. Poche partite, spesso disastrose, e un apporto in campo a dir poco nullo. L’avventura di Royal, visto il rinnovo di Florenzi ed il sicuro riscatto di Walker, al Milan sembra finita. Peccato perché Royal a Milano si era pure iscritto all’università.

