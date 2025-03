Accordo a sorpresa con il Napoli: scambio e sconto per Okafor

Okafor, futuro in bilico: il Napoli frena, il Milan apre allo sconto. Trattativa in salita: cifre e dettagli del possibile affare.

Noah Okafor, attaccante svizzero arrivato al Napoli dal Milan a febbraio 2025 in prestito oneroso con diritto di riscatto, è al centro di un dibattito di mercato che potrebbe definire le strategie future del club partenopeo. Con una cifra fissata a 23,5 milioni di euro per l’acquisto definitivo, il Napoli si trova di fronte a una scelta cruciale: puntare sul talento dell’ex Salisburgo o lasciarlo tornare alla base rossonera. Le prestazioni di Okafor in maglia azzurra, finora altalenanti ma con lampi di qualità, hanno convinto Antonio Conte a considerarlo un elemento utile, ma la dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis sembra orientata a valutare attentamente i costi e i benefici di un investimento così oneroso, soprattutto in un reparto offensivo già ricco di opzioni. Il riscatto del calciatore non è mai stato così a rischio.

Uno sconto come condizione imprescindibile

Il riscatto di Okafor non appare scontato e, secondo fonti vicine al club, il Napoli sarebbe disposto a confermarlo solo a fronte di una significativa riduzione della cifra inizialmente pattuita con il Milan. I 23,5 milioni rappresentano un ostacolo, considerando che lo svizzero non si è ancora imposto come titolare inamovibile nello scacchiere di Conte. La società azzurra, nota per la sua oculata gestione economica, potrebbe spingere per uno sconto che porti il prezzo intorno ai 13-15 milioni, magari sfruttando l’interesse del Milan a sfoltire la rosa. Solo un accordo al ribasso convincerebbe De Laurentiis a puntare su Okafor come investimento a lungo termine, altrimenti il Napoli potrebbe optare per salutarlo a fine stagione senza rimpianti.

Simeone come pedina di scambio

Per agevolare la trattativa e ridurre l’esborso economico, il Napoli ha messo sul tavolo una proposta intrigante: includere Giovanni Simeone come contropartita tecnica. L’attaccante argentino, spesso relegato a un ruolo di riserva dietro Lukaku, potrebbe essere la chiave per sbloccare l’operazione. Valutato circa 10 milioni di euro, Simeone interessa al Milan come vice per il proprio reparto offensivo, soprattutto dopo l’addio probabile di Abraham. Questa mossa permetterebbe al Napoli di abbassare il costo del riscatto di Okafor, trasformando l’affare in uno scambio vantaggioso per entrambe le parti. Resta da vedere se i rossoneri accetteranno, ma l’idea stuzzica e potrebbe segnare il destino di Okafor in azzurro.

