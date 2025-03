Furlani chiama Ancelotti: sondaggio per un clamoroso ritorno

Il CEO dell Milan vuole ricostruire da grande protagonista, in modo da formare un grande team: la situazione.

Cardinale ha fatto sapere a Furlani che questa estate saranno molti i giocatori a lasciare il Milan. Il proprietario ha inoltre informato lo stesso dirigente che sarà lui a scegliere i giocatori con cui rimpiazzare le cessioni e, cosa più importante, che dovrà scegliere DS e allenatore. L’impresa non sarà semplicissima e Furlani non ha molto tempo, ma avrebbe già qualche idea.

Contatti telefonici con Ancelotti

Furlani ha contattato Ancelotti dicendo come per Re Carlo le porte di Milanello sono e saranno sempre aperte. L’allenatore emiliano ha un contratto con il Real Madrid fino al 2026, ma non è detto che rinnovi. L’operazione non sarà comunque semplice, Ancelotti ha delle richieste economiche molto alte, ma chissà che il cuore rossonero del mister non possa convincerlo a tornare. Di certo Conceiçao lascerà e Ancelotti sarebbe il profilo migliore con cui sostituirlo.

Gli altri nomi per la panchina

Dopo che la Juventus sembra aver scelto Tudor per il post-Motta si sono alzate le quotazioni di Mancini come prossimo tecnico del Milan. In lizza però non c’è solo il marchigiano, si era parlato molto anche di Sarri e di Allegri, che entrambi scalpitano per tornare ad allenare. Sembra allontanarsi l’ipotesi di Tassotti, in quanto la società sembra intenzionata a finire questo campionato con Conceiçao che però è destinato a lasciare il Milan.

