Milan News – Pazza operazione col Real Madrid: il mercato così si infiamma

Il Milan sogna il grande ritorno, dopo New York Furlani è tornato a pieno regime.

Dopo l’incontro a New York con Cardinale lo stesso proprietario avrebbe dato le chiavi del mercato a Furlani, facendo spazientire Ibra. Ma nel mentre il dirigente nativo di Milano starebbe organizzando in tutto e per tutto il mercato rossonero, individuando profili da ingaggiare la prossima stagione da proporre a Gerry Cardinale.

Ancelotti contattato, chi è l’obbiettivo del Milan?

Sembrerebbe che il Ceo del Milan negli scorsi giorni abbia contattato telefonicamente Carlo Ancelotti per avere delle informazioni su un giocatore. Si tratta di Brahim Diaz, che a Milano ha già giocato e per il quale i rossoneri sarebbero disposti a fare follie. Tuttavia l’ex numero 10 del diavolo quest’anno a Madrid sta brillando e i blancos potrebbero decidere di non cederlo. Ancelotti quest’anno lo sta utilizzando come jolly di centrocampo e Diaz sta mostrando di rendere bene in qualsiasi posizione, trequartista, mezzala o regista che sia.

Non solo Diaz

Furlani non ha chiesto informazioni solo ed esclusivamente su Brahim Diaz. Il dirigente rossonero ha dialogato a lungo con l’allenatore delle merengues in relazione a Alex Jimenez e Raul Asencio, giovane terzino di proprietà dei blancos in scadenza. Oltre alle possibili entrate nelle discussioni sarebbe stato anche citato Theo Hernandez, per il quale non è da escludere un possibile ritorno a Madrid. Per i giovani citati prima invece la situazione non sembrerebbe semplice, per Asencio il Real chiede. 30 milioni, mentre su Jimenez i blancos sembrano intenzionati ad esercitare la recompra.ù

