Milan, le cessioni portano 90 milioni: assalto al big del Bayern

Milan punta al futuro: cessioni per 90 milioni e occhi puntati sul Bayern Monaco. Un colpo da sogno per rinforzare la squadra.

Il Milan si prepara a fare cassa con i prestiti in giro per l’Europa. Secondo fonti vicine al club, i riscatti dei giocatori ceduti temporaneamente potrebbero fruttare fino a 90 milioni di euro. Pierre Kalulu è il caso più caldo: la Juventus sembra pronta a versare 14 milioni per confermarlo, mentre Alvaro Morata, felice al Galatasaray, potrebbe valere altri 8 milioni se i turchi eserciteranno l’opzione. Aggiungendo i possibili riscatti di Alexis Saelemaekers e Marco Pellegrino, la cifra totale diventa pesante. Un tesoretto che la dirigenza rossonera, con Furlani e Moncada in testa, intende reinvestire per rinforzare la rosa e puntare a un profilo di spicco nella prossima estate.

Sané, il Milan ci pensa: obiettivo concreto

Leroy Sané è finito nel mirino del Milan. L’esterno del Bayern Monaco, il cui contratto scade nel 2025, è un nome che circola con insistenza a Casa Milan. I rossoneri vedono in lui l’uomo giusto per dare una marcia in più all’attacco di Fonseca: velocità, dribbling e capacità di incidere sotto porta. Il Bayern non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo, e il Milan fiuta il colpo. Si parla di un possibile approccio già a gennaio, magari con un prestito con diritto di riscatto, per anticipare la concorrenza. Un’operazione ambiziosa, che segnerebbe le intenzioni del club di tornare tra le big d’Europa.

Sané, i numeri dell’ultima stagione

I numeri di Leroy Sané nell’ultima annata parlano chiaro. In Bundesliga, 8 gol e 11 assist in 27 presenze: un contributo decisivo per il Bayern. In Champions League, 2 reti e 2 assist in 9 gare, a conferma del suo peso nei match che contano. Con una media del 60% di dribbling riusciti, il tedesco è un’ala completa, capace di cambiare le partite da solo. Per il Milan, mettere le mani su un giocatore del genere significherebbe fare un salto di qualità, portando a San Siro un talento pronto a infiammare il pubblico rossonero.

