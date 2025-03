Milan, Gimenez non basta: individuato un nuovo bomber per l’estate

I gol del messicano latitano nell’ultimo periodo e Abraham lascerà Milanello in estate: il Milan cerca un rinforzo per la prossima stagione.

Sergio Conceiçao è pronto per preparare la grande sfida contro il Napoli di Antonio Conte. La maggior parte dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali tornerà a Milanello tra oggi e domani, con il solo Chukwueze che dovrebbe tornare mercoledì. C’è chi farà ritorno contento come Leao e Maignan e chi, invece, nonostante i successi delle proprie squadre, metterà piede a Milano con lo sguardo un po’ triste. Stiamo parlando di Theo Hernandez che ha sbagliato il rigore decisivo per il passaggio del turno della sua Francia (poi salvata dal proprio portiere) e di Gimenez, vincitore della CONCACAF Nations League senza segnare nelle gare finali.

Gimenez non segna più

Santiago Gimenez, dopo un avvio folgorante in rossonero, si è completamente inceppato: tra club e nazionale sono sette le partite senza reti. Il messicano ha fornito un assist contro il Bologna e ha avuto diverse occasioni contro il Lecce, ma la sua presenza in area di rigore si è sentita poco. Nel suo Messico il protagonista è stato Raùl Jimenez, compagno di reparto che ha firmato le due doppiette decisive in semifinale e nell’atto conclusivo. L’attacco a due punte sarà la soluzione anche per il Milan del prossimo anno? Dovremo aspettare il nuovo allenatore per saperlo, ma intanto la dirigenza rossonera sta cercando un nome da affiancare all’ex Feyenoord.

Individuato un nuovo nome per l’attacco

I due profili in cima alla lista dei desideri sono quelli di Lorenzo Lucca e di Nikola Krstovic, attaccanti che conoscono bene la Serie A. La punta italiana piace molto anche all’Inter e al Napoli, mentre il montenegrino potrebbe rimanere in giallorosso ma trasferendosi nella capitale per giocarsi il posto con Dovbyk. Per entrambi si parte da una valutazione di 25 milioni, cifra non banale per un Milan che difficilmente si qualificherà alla Champions League. Il Diavolo valuta anche altri nomi ed è salito alla ribalta quello di Jonathan Burkardt, centravanti del Mainz che ha già segnato 15 reti in Bundesliga. In questo caso, ci sarà da battere la concorrenza del Bayern Monaco, squadra alla ricerca di un vice Kane: sarà un’estate piena di duelli sul mercato per accaparrarsi un bomber di livello.

