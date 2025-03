Milan, sorpresa in panchina: il favorito di Furlani non è Allegri

La vicenda riguardante il prossimo allenatore del Milan si arricchisce di un altro capitolo: il preferito di Furlani non sarebbe Allegri.

Mentre Conceiçao aspetta il rientro dei suoi giocatori dalle rispettive nazionali per preparare la sfida contro il Napoli, le voci sul suo successore non si placano minimamente. Il tecnico portoghese non ha nascosto il fastidio per questa situazione e nell’ultima intervista ha segnalato come questo casting giornalistico sia nato subito dopo il pareggio contro il Cagliari, la sua prima gara in Serie A sulla panchina rossonera. La prossima guida tecnica del Milan dipenderà molto dal direttore sportivo scelto: Fabio Paratici sembra il favorito, ma ne sapremo di più nel periodo di Pasqua.

Si tornerà a parlare italiano?

Dopo l’esperimento portoghese della coppia Fonseca-Conceiçao, andato particolarmente male, il Milan potrebbe tornare ad affidare la panchina ad un tecnico italiano. Il grande favorito sembra Massimiliano Allegri ma non è l’unica opzione. C’è la possibilità che Conte lasci il Napoli a fine stagione per i dissidi con De Laurentiis e, in quel caso, sarebbe più di un’idea per il Diavolo. Un altro nome che affascina è quello di Roberto De Zerbi, attualmente sulla panchina dell’Olympique Marsiglia ma voglioso di tornare in Serie A dopo le esperienze estere. Occhio però alle sorprese: il preferito di Giorgio Furlani sarebbe un altro…

Fàbregas è più di una possibilità

Cesc Fàbregas, attuale allenatore del Como, è il profilo in cima alla lista dei desideri dell’amministratore delegato rossonero. Il tecnico catalano ha incantato il campionato italiano quest’anno grazie al suo gioco fatto di qualità e di protagonismo. Non sarà facile, però, strapparlo ai lariani: Fàbregas ha delle quote del club e, per allenare un’altra squadra, dovrebbe cederle. Inoltre, il progetto del Como è molto ambizioso e permetterebbe all’allenatore iberico di crescere insieme ai suoi ragazzi, senza fare il passo più lungo della gamba. La storia di Thiago Motta insegna: per allenare certi club, serve esperienza e grande personalità. Il Milan proverà a contattare comunque Fàbregas per capire le sue intenzioni: se ci dovesse essere uno spiraglio, i rossoneri potrebbero affondare il colpo.

