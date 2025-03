Milan, Tomori verso l’addio: scambio clamoroso con un club della Premier

Il Milan si prepara al mercato estivo con diversi cambiamenti in vista, tra cui l’addio di Tomori. Il difensore potrebbe partire, con un club della Premier League pronto a sfruttare l’opportunità di uno scambio.

Il Milan sta già guardando alla prossima finestra di calciomercato, con la dirigenza al lavoro per ridisegnare la squadra in vista della stagione 2025/26. L’annata attuale è stata deludente, con il club che occupa una posizione più bassa di quanto sperato. Il nono posto in classifica e le prestazioni altalenanti non hanno soddisfatto i tifosi rossoneri. In questo contesto, il mercato potrebbe portare a diversi cambiamenti, con alcuni giocatori pronti a fare le valigie.

Tomori in uscita: un addio ormai vicino?

Uno dei nomi che potrebbe lasciare Milanello è quello di Fikayo Tomori. Dopo due stagioni ad alto livello, il difensore inglese non sembra più essere una priorità per il tecnico Conceicao. Le gerarchie difensive hanno visto Tomori scivolare dietro a Thiaw, Gabbia e Pavlovic, e il centrale non è riuscito a mantenere il posto da titolare. A questo punto, una cessione a fine stagione sembra una possibilità concreta, con Tomori pronto a tornare in Premier League.

Possibile scambio con il Tottenham: Tomori per Dragusin?

Il Tottenham, che aveva già tentato di acquistarlo nella scorsa finestra di mercato, è tornato a interessarsi al difensore. Il Milan potrebbe sfruttare questa situazione per un possibile scambio, proponendo Dragusin, difensore rumeno in forza agli Spurs ma non ancora completamente integrato nel progetto di Postecoglou. La valutazione di Dragusin è simile a quella di Tomori, e un accordo basato su questa operazione potrebbe soddisfare le esigenze di entrambi i club.

