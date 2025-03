Milan, duro attacco di Conceicao: “I dirigenti vogliono salvarsi la pelle”

Il Milan sta vivendo un periodo difficile, con le speranze di qualificazione alla Champions League che si fanno sempre più lontane. Nonostante l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina, i risultati attesi non sono arrivati. L’esonero di Fonseca non ha portato a quella svolta sperata, e la squadra fatica a trovare continuità. Il quarto posto, oggi, sembra più un miraggio che una possibilità concreta per i rossoneri.

Conceicao: difficoltà e delusione al Milan

Conceicao ha parlato apertamente della sua esperienza al Milan durante il Coimbra Football Congress 2025, esprimendo delusione per la situazione in cui si trova: “Ho avuto nove partite in trenta giorni, ma le sessioni video non valgono come il lavoro sul campo. È stato molto difficile”, ha dichiarato, spiegando che la scelta di venire al Milan era motivata dal sogno di vincere la Champions League. La realtà si è rivelata ben diversa: “L’allenatore è sempre sulla corda, non c’è alcun progetto. I dirigenti vogliono salvarsi e noi allenatori dobbiamo fare risultato”.

“Appena arrivato abbiamo battuto Juventus e Inter vincendo la Supercoppa – ha aggiunto il portoghese -, poi ho vinto la prima partita in campionato. Per un errore individuale del nostro portiere abbiamo pareggiato in casa contro il Cagliari e dalla settimana seguente sono iniziati a uscire i nomi dei miei successori, di nuovi allenatori per il Milan. È una realtà completamente differente da quella di 20 anni fa quando giocavo io”.

Il sogno di Conceicao e le sfide da superare

Conceicao ha poi rivelato come, fin dall’inizio, le aspettative siano state alte, ma gli errori individuali e la mancanza di continuità hanno compromesso il suo lavoro. Nonostante le difficoltà, il tecnico ex Porto resta determinato, consapevole delle sfide che lo attendono da qui ai prossimi mesi.

