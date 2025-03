Summit con Furlani, a ore l’incontro che può cambiare il futuro del Milan: a lui le chiavi del Club

Summit con Furlani, a ore l’incontro che può cambiare il futuro del Milan. Il Corriere della Sera rivela il primo nell’agenda rossonera.

In un momento cruciale per il futuro del Milan, il club rossonero si appresta a compiere scelte decisive che disegneranno il suo percorso nei prossimi anni. Il mercato è come sempre protagonista, soprattutto dopo l’ultima indiscrezione riguardante Tomori e un possibile scambio incredibile per portare al Milan un ex bianconero di spicco. Ma non solo, al centro dell’attenzione c’è anche la figura del direttore sportivo, ruolo chiave per lo sviluppo della strategia sportiva e del mercato. Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, è pronto a intraprendere i colloqui per selezionare il candidato più adatto a ricoprire questa posizione critica, una mossa che precederà ogni ulteriore decisione sull’assetto tecnico e sulla guida tecnica della squadra.

Dalla ricerca del nuovo DS allo scambio col Napoli

L’occhio al mercato è sempre vigile, soprattutto perché adesso dipenderà molto de futuro sportivo rossonero. Sullo sfondo emerge un possibile affare col Napoli, con Okafor pedina di scambio di lusso per portare al Milan una delle stelle azzurre di Conte. Non solo, perché il Milan sotto la guida di Giorgio Furlani, ha ufficialmente aperto la fase di selezione per il nuovo direttore sportivo. Questo processo di selezione avviene in un tempo in cui il club rossonero si trova ad affrontare sfide importanti, non solo sul campo ma anche a livello dirigenziale. Scelta che risulta essere tanto più cruciale in vista dei prossimi impegni sportivi, tra cui la partecipazione alle competizioni europee e la volontà di rilanciare il Milan come protagonisti in Italia e all’estero. Il ‘casting’ aperto da Furlani si pone quindi come un passo fondamentale nella costruzione di un progetto sportivo vincente.

Summit con Furlani, a ore l’incontro che può cambiare il futuro del Milan

Tra i possibili candidati al ruolo di direttore sportivo del Milan, spicca il nome di Fabio Paratici, figura ben nota nel panorama calcistico italiano per il suo lavoro con la Juventus e, più recentemente, con il Tottenham nella Premier League inglese. Paratici, la cui carriera è stata temporaneamente oscurata da una squalifica legata a questioni di plusvalenze alla Juventus, emerge come uno dei profili più interessanti per il ruolo. La sua esperienza e la sua capacità di operare sia nel mercato italiano che internazionale potrebbero rivelarsi asset preziosi per il Milan, intenzionato a rafforzare la squadra in vista delle prossime stagioni.

Leggi l’articolo completo Summit con Furlani, a ore l’incontro che può cambiare il futuro del Milan: a lui le chiavi del Club, su Notizie Milan.