Il sito ufficiale del Milan ha reso noto il report sull’allenamento di oggi, presenti anche Paolo Maldini e Massara.

Ecco il report presentato dal sito ufficiale del Milan, sono queste le attività che hanno svolto oggi i rossoneri: “Il gruppo, ancora ridotto stante le assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive selezioni nazionali, ha iniziato il lavoro in palestra per la consueta attivazione muscolare per poi uscire sul campo, dove il riscaldamento è proseguito con una serie di esercizi atletici tra i coni e gli ostacoli bassi.“

Conclude così il report dal sito ufficiale rossonero: “Al riscaldamento hanno fatto seguito una serie di esercitazioni tecniche, del lavoro sul possesso e la partitella su campo ridotto con le porte piccole. Prima di rientrare negli spogliatoi il gruppo ha svolto lavoro aerobico. SABATO 3 DICEMBRE, Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.“

