Milan, il tecnico si fa fuori: “Io non ho parlato con nessuno”

In casa Milan si comincia a pensare al futuro: chi sarà il successore di Conceiçao? Uno dei più quotati si tira fuori…

Il Milan, archiviata la partita di ieri sera contro la Fiorentina, si prepara all’inizio del mercato che determinerà le ambizioni e gli obbiettivi rossoneri nell’arco della prossima stagione. La rosa andrà rivoluzionata e bisognerà trovare nuove figure per completare l’assetto dirigenziale e di guida tecnica della squadra. E dopo le parole di Fabio Capello sulla situazione attuale del Milan arriva anche la categorica affermazione dell’allenatore che sembrava molto vicino ai rossoneri.

“Io non ho parlato con nessuno”

Recentemente Roberto De Zerbi, che sembrava essere uno dei principali candidati per la panchina del Milan del prossimo anno, è andato davanti ai microfoni a smentire ogni indiscrezione sul suo conto:“Io al Milan? Non ho parlato con nessuno, voglio restare qui. Sono molto felice di allenare l’OM perché adoro le sfide, le polemiche fanno parte del gioco. Perché nessun allenatore rimane al Marsiglia per più di 2 anni? Ciò che sta accadendo mi spinge a voler restare per 3, 4 o persino 5 anni”.

Le alternative a De Zerbi

Prima di fare qualsiasi discorso in relazione al futuro allenatore del Milan è doveroso fare un precisazione: a scegliere sarà, anche, il nuovo Direttore Sportivo. Sembrava tutto fatto fra Paratici e il Milan, ma recentemente i rossoneri avrebbero fatto un passo indietro. Le alternative al mister bresciano sembravano essere Conte e Allegri, ma senza Paratici le cose potrebbero complicarsi. Da una situazione che sembrava ben definita si è finiti, di nuovo, nella confusione più totale.

