Ibra ha un candidato al ruolo di DS del Milan: ecco di chi si tratta

Svolta in casa Milan: dopo la trattativa sfumata con Paratici, Zlatan avrebbe scelto il possibile nuovo ds.

Il Milan è nel pieno di una svolta dirigenziale: la scelta del nuovo direttore sportivo è diventata la priorità per il club rossonero. Dopo un’annata segnata da alti e bassi e un mercato estivo che ha lasciato più dubbi che certezze, la società vuole un profilo di peso per dare una sterzata al progetto tecnico. Gerry Cardinale, patron di RedBird, ha affidato il compito a Giorgio Furlani, l’amministratore delegato, ma Zlatan Ibrahimovic, nel suo ruolo di Senior Advisor, non intende restare a guardare. In ballo ci sono nomi importanti come Fabio Paratici, Igli Tare e Tony D’Amico: un casting che tiene col fiato sospeso i tifosi, in attesa di capire chi guiderà il Milan verso il futuro.

Pace fatta tra Ibra e Furlani

Le ultime settimane avevano fatto emergere qualche crepa tra Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Lo svedese, deciso a imporre la sua linea, si era scontrato con l’ad, che invece sembrava voler seguire una strada diversa, forte del sostegno di Cardinale. Il viaggio di Furlani negli Stati Uniti per incontrare il proprietario aveva alimentato voci di un possibile ridimensionamento del ruolo di Ibra. Ora, però, il clima sembra cambiato: fonti vicine al club parlano di un dialogo ritrovato, un confronto schietto che ha riportato i due sulla stessa lunghezza d’onda. Un segnale positivo, che potrebbe portare a una decisione condivisa sul nome del nuovo ds.

Tare, l’uomo di Ibrahimovic

In pole position, secondo le preferenze di Zlatan, c’è Igli Tare. L’ex ds della Lazio, con un passato da protagonista nel calcio italiano, piace a Ibra per il suo fiuto negli acquisti e la capacità di costruire squadre solide senza spendere cifre folli. Tare ha già avuto contatti con Cardinale e Ibrahimovic, e ora attende solo il via libera. Nonostante la concorrenza di Paratici, che tornerà disponibile a luglio dopo la squalifica, Zlatan spinge forte per il suo candidato. La parola finale spetterà a Furlani, ma l’ombra dello svedese sul Milan è più lunga che mai.

Leggi l’articolo completo Ibra ha un candidato al ruolo di DS del Milan: ecco di chi si tratta, su Notizie Milan.