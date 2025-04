Italiano prossimo allenatore del Milan: circola un retroscena

Conceiçao ha i giorni contati, la società valuta come muoversi per il prossimo anno.

La stagione attuale del Milan è tutt’altro che un successo. La squadra ha deluso le aspettative e si è passati dall’iniziare l’anno puntando ai primi 3 posti al non sapere se la squadra l’anno prossimo giocherà le coppe europee. E mentre si ragiona all’operazione che porterebbe il giocatore dell’Inter a Milanello, la società vaglia i nomi papabili per il successore di Conceiçao.

Conte e De Zerbi perdono quota?

Il Milan negli ultimi tempi sembrava interessato soprattutto ad Antonio Conte e Roberto De Zerbi, tuttavia adesso i profili avrebbero perso molte quotazioni. Le trattative che avrebbero portato ai due allenatori sembravano difficili da concretizzarsi già in partenza. Entrambi sono ancora sotto contratto con le loro rispettive squadre e non sembrano intenzionati ad andarsene. Nei giorni scorsi, inoltre, De Zerbi avrebbe affermato di non aver parlato con nessuno e di avere l’obbiettivo di restare a Marsiglia per parecchi anni, allontanando di fatto ogni discorso sul Milan.

L’ipotesi Italiano

Negli ultimi giorni sono uscite delle indiscrezioni che suggerirebbero che, nella lista di allenatori sondati dal Milan ci sia anche l’attuale allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Il tecnico sta facendo molto bene a Bologna e sta suscitando l’interesse di varie big. Tra queste ci sarebbe anche il Milan. Il mister però sembra felice a Bologna e il suo contratto con i felsinei si esaurisce il 30 giugno 2026 e non è comunque detto che il tecnico voglia terminarlo anzitempo per unirsi al Milan.

