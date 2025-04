Allenatore Milan, l’annuncio di Pedullà: nome clamoroso

L’esperto di calciomercato lancia un nome a sorpresa per la panchina rossonera: per il post Conceiçao, non è da escludere una nuova opzione.

L’ambiente rossonero, da venerdì pomeriggio, è tornato nel caos: la fumata nera nella trattativa per Paratici ha rilanciato la telenovela legata al nuovo direttore sportivo e, di conseguenza, al prossimo allenatore rossonero. Questa situazione, ovviamente, non aiuta neanche i calciatori che scendono in campo: poca chiarezza in società, Conceiçao già pronto con le valigie e futuro incerto sono il mix che ha portato ad una stagione deludente. L’unico obiettivo rimasto ormai è vincere la Coppa Italia, ma il trofeo domestico non salverebbe questa annata.

I possibili volti nuovi

Visto il mancato arrivo dell’ex dirigente della Juventus, su tutti i giornali il tema riguarda il prossimo nome da accostare al club di via Aldo Rossi. I candidati principali sembrano quattro: Igli Tare, Tony D’Amico, Giovanni Sartori e Giovanni Manna. Il primo è l’unico dei profili non legati attualmente ad una squadra: dopo quindici anni alla Lazio, il dirigente albanese non è più tornato operativo. Gli altri tre nomi sono sotto contratto rispettivamente con Atalanta, Bologna e Napoli, quindi è difficile che lascino i propri club in questo momento. Il Milan ha fretta di programmare la prossima stagione: vedremo quale sarà la scelta che prenderà la società rossonera.

Nuovo profilo per la panchina

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, non ha voluto escludere un profilo dalla lista per il prossimo allenatore. Visto che non si conosce ancora il nome del nuovo direttore sportivo, la candidatura di Maurizio Sarri non va cancellata. Il tecnico toscano era stato contattato per sostituire Fonseca ma aveva rifiutato il contratto che ha successivamente accettato Conceiçao. Attenzione, quindi, alle possibili sorprese: attualmente non c’è un allenatore favorito e il futuro del Diavolo è ancora tutto da scrivere.

