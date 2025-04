Guardiola al Milan? Moretto rivela tutta la verità

Il giornalista è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fare il punto sulla questione legata al futuro di Guardiola in rossonero.

Archiviata la trattativa con Fabio Paratici, il Milan deve rigettarsi nella ricerca di un nuovo direttore sportivo. Senza questa figura fondamentale, non si può programmare il futuro del Diavolo, a partire dall’allenatore che sostituirà Conceiçao. Ovviamente, non si potrà parlare neanche delle modifiche da apportare alla rosa, anche se alcune decisioni riguardanti l’estate sembrano essere già state prese. In bilico anche i big dello spogliatoio rossonero vista la più che probabile assenza dalla prossima Champions League.

Il nuovo allenatore tra idee e suggestioni

La certezza per quanto riguarda la prossima stagione è una sola: Sergio Conceiçao non sarà il tecnico del Milan. Il suo impatto con l’ambiente rossonero è stato devastante, con la vittoria in Supercoppa una settimana dopo il suo arrivo, ma si è rivelato un fuoco di paglia. Il Diavolo ha disputato un campionato disastroso ed è uscito dalla Champions League contro una squadra nettamente inferiore: non si può salvare il lavoro dell’ex allenatore del Porto. Ma chi sarà la prossima guida tecnica del club di via Aldo Rossi? I nomi accostati con più insistenza sono quelli di Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Roberto De Zerbi, ma attualmente è difficile dirlo con certezza.

Guardiola è una possibilità?

Sulla suggestione legata a Pep Guardiola, è intervenuto il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “E’ una cosa che smentisco. Mi sembra un nome assolutamente campato per aria. Non c’è mai stato nulla e non ci sarà nulla tra il Milan e Guardiola”. Completamente chiusa la pista per il tecnico catalano che, pochi mesi fa, ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City fino al 2027 a cifre inaccessibili per il calcio italiano. I tifosi dovranno smettere di sognare: il prossimo allenatore del Diavolo non sarà l’ex tecnico del Barcellona di Messi.

