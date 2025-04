Un tecnico italiano al posto di Ancelotti, a Madrid

Il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid non è più così scontato: in caso di addio, Florentino Perez potrebbe affidarsi a un altro tecnico italiano.

Carlo Ancelotti ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid e il suo desiderio è quello di restare alla guida delle Merengues. Tuttavia, il club più titolato al mondo non è noto per la pazienza, e in caso di mancato successo in Champions League o di stagione senza titoli, Florentino Perez potrebbe decidere di voltare pagina. Tra l’altro, il tecnico italiano potrebbe fare ritorno sulla panchina rossonera a patto di avere in squadra un bomber di livello assoluto.

A complicare tutto ci sono anche la corte del Brasile, che da mesi sogna Ancelotti come nuovo commissario tecnico, e la volontà del figlio Davide di iniziare una carriera da primo allenatore. La combinazione di questi fattori potrebbe dunque portare l’ex tecnico del Milan a una scelta radicale: l’addio al Real Madrid.

Xabi Alonso prende tempo, ma c’è l’ombra di Conte

Tra i possibili successori di Ancelotti, il nome in cima alla lista resta quello di Xabi Alonso, attualmente alla guida del Bayer Leverkusen. Lo spagnolo è legato da un accordo verbale con il club tedesco e, secondo fonti inglesi e tedesche, vorrebbe restare almeno un’altra stagione. Il suo ritorno a Madrid, dunque, potrebbe slittare. È proprio in questo scenario che spunta un nome clamoroso: Antonio Conte. Il tecnico leccese sarebbe tornato nei radar di Perez, che già nel 2018 lo aveva scelto come post-Zidane, salvo poi fare marcia indietro su pressione dello spogliatoio.

Il nodo Napoli e i conti in sospeso

L’approdo di Conte al Real Madrid non sarebbe semplice: l’attuale allenatore del Napoli ha ancora due anni di contratto con Aurelio De Laurentiis, un presidente ben noto per la sua rigidità nelle trattative. Un divorzio anticipato senza conseguenze appare improbabile, e il precedente con Luciano Spalletti è lì a ricordarlo. Tuttavia, con Sergio Ramos ormai lontano e Perez saldamente al comando, il fascino per Conte potrebbe tornare forte. Dopo aver sfiorato la panchina delle Merengues sette anni fa, questa volta il tecnico salentino potrebbe davvero atterrare a Valdebebas. Con lui, il Real cambierebbe radicalmente pelle: meno possesso, più intensità, e un’idea chiara di gioco. Florentino riflette. E l’Italia osserva.

Leggi l’articolo completo Un tecnico italiano al posto di Ancelotti, a Madrid, su Notizie Milan.