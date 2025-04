Milan, 14 milioni dalla prima cessione: c’è già l’accordo

I rossoneri incasseranno una cifra importante per una delle prime cessioni estive. Il difensore verso il riscatto.

In attesa dei grandi movimenti di mercato estivi, il Milan si prepara a incassare i primi milioni dalla sessione di trasferimenti. I rossoneri otterranno una buona entrata in previsione della cessione definitiva di Pierre Kalulu, passato alla Juventus durante l’ultima finestra di mercato. L’operazione, inizialmente accolta con perplessità da una parte della tifoseria per via della destinazione “rivale”, si sta rivelando vantaggiosa per le casse milaniste. Il difensore francese ha trovato continuità a Torino, totalizzando ben 33 presenze stagionali, di cui 29 da titolare, e conquistando la fiducia dell’ambiente bianconero.

Juventus decisa sul riscatto di Kalulu

Secondo Moretto, la società bianconera è “assolutamente convinta e decisa” a esercitare il diritto di riscatto per Kalulu, pagando i 14 milioni di euro pattuiti, oltre a 3 milioni di euro in bonus. Una scelta che non lascia spazio a interpretazioni: Kalulu resterà a Torino anche nella prossima stagione, chiudendo così definitivamente la sua esperienza al Milan. Una cessione che permette al club rossonero di iniziare a muovere il mercato in entrata con maggiore serenità economica.

Il punto sui riscatti e i prestiti in uscita

Oltre a Kalulu, il Milan dovrà valutare la posizione di altri giocatori attualmente in prestito. Alcuni, come Okafor al Napoli, difficilmente saranno riscattati: l’operazione da 23,5 milioni appare al momento fuori portata per i partenopei. Anche Joao Felix, arrivato in prestito secco, farà ritorno al Chelsea dopo un’annata deludente. Restano in bilico i profili di Kyle Walker e Riccardo Sottil, per i quali il Milan ha un’opzione. I prossimi mesi saranno decisivi per capire quali operazioni potranno portare nuovi introiti, ma intanto Kalulu rappresenta la prima certezza economica per la dirigenza di via Aldo Rossi.

