Milan pronto ad anticipare Inter e Napoli per un talento italiano

Il talento italiano è uno degli obiettivi principali del Milan per il prossimo mercato. Paratici punta a chiudere la trattativa, ma la distanza sul prezzo è ancora significativa.

Il Milan ha deciso di puntare forte sul centrocampista del Torino e della Nazionale, per rinforzare la rosa nella prossima finestra di mercato. Da mesi, i rossoneri sono attivi nella trattativa, e con l’ingresso di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo, la corsa al 23enne sembra essere destinata a decollare. La volontà del club è chiara: anticipare la concorrenza di altre big come Napoli e Inter, che da tempo monitorano il giovane talento italiano. La priorità per il Milan è costruire una squadra che possa vantare una forte identità nazionale, un punto sul quale Paratici è pienamente d’accordo.

Paratici spinge per l’affare Ricci

Fabio Paratici ha già approvato la mossa per Samuele Ricci e, grazie ai suoi ottimi rapporti con gli agenti del giocatore, è pronto a rifinire i dettagli dell’accordo. L’ex dirigente della Juventus sa che per portare a Milano il centrocampista granata, bisogna accelerare i tempi e battere la concorrenza, che non manca. Il Milan è convinto delle qualità del ragazzo, che potrebbe essere il volto del futuro del centrocampo rossonero. Tuttavia, l’affare deve essere perfezionato in tempi brevi per evitare che altre società, come Inter e Napoli, si inseriscano con forza nella trattativa.

Distanza sul prezzo: il Torino fissa il valore

Nonostante l’interesse del Milan, la trattativa non sarà semplice. Il Torino ha fissato un prezzo di partenza di circa 40 milioni di euro per il cartellino di Ricci, cifra che il Milan considera troppo alta. I rossoneri, infatti, vorrebbero chiudere l’affare per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni, un investimento che rispetterebbe le strategie di mercato del club. Non è ancora chiaro se Urbano Cairo, presidente del Torino, accetterà una proposta simile, ma il Milan è determinato a portare Ricci a Milano, seppur con una valutazione più ragionevole.

