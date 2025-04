Bocciato da San Siro e messo alla porta dal Milan: a giugno andrà in Premier, addio (quasi) certo

Bocciato da San Siro e messo alla porta dal Milan. Il rapporto ormai deteriorato con il pubblico rossonero potrebbero portare all’addio.

Il Milan ha perso forse l’ultimo treno per le residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. Con la classifica attuale, il rischio di restare fuori da tutte le competizioni europee è concreto. Nonostante questo, la società è determinata a ripartire con forza e nuova energia. I piani per la prossima stagione sono ambiziosi, e il primo colpo di mercato potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Ma le novità non finiscono qui: la dirigenza è pronta a rivoluzionare l’organico, con tanti cambiamenti che potrebbero stravolgere la squadra in vista di un nuovo ciclo vincente.

Niente Milan, vola in Premier League

Il prossimo mercato cela insidie davvero importanti per il Milan, con uno degli obiettivi principali e sogni rossoneri che pare invece essere prossimo a un trasferimento in Premier League. La trattativa sembra ormai a un passo, mettendo a rischio uno dei colpi più ambiti dalla tifoseria. Ma a Milanello non c’è solo questo a preoccupare: c’è anche un altro caso da monitorare. Un giocatore, fischiato e bocciato da San Siro, potrebbe lasciare il club a fine stagione, in un trasferimento che sorprenderebbe molti. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di questo elemento.

Bocciato da San Siro e messo alla porta dal Milan

Tra i giocatori al centro delle discussioni vi è Yunus Musah, il cui rapporto con i tifosi si è fortemente deteriorato. Le sue ultime prestazioni – scrive Milanlive.it – sono state al di sotto delle aspettative, culminate in un errore che ha contribuito al vantaggio della Fiorentina in una recente partita. La reazione negativa del pubblico di San Siro, manifestatasi con fischi dopo la sua sostituzione, ha reso chiaro il malcontento generale nei suoi confronti. Nonostante la fiducia ancora riposta in lui dalla dirigenza del Milan, il suo futuro sembra indirizzarsi altrove, con la Premier League pronta ad accoglierlo.

