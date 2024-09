Stefano Impallomeni ha parlato del momento del Milan indicando nella gara contro il Liverpool il vero test provante per i rossoneri.

La vittoria contro il Venezia ha senza dubbio alleggerito le pesanti critiche sul Milan e su Fonseca, offrendo una tonificante boccata d’aria fresca a tutto l’ambiente. Ciò che più conta ha offerto la possibilità alla squadra di affrontare con lo spirito migliore il doppio e proibitivo impegno, nel giro di pochi giorni, contro Liverpool e Inter. Da queste partite e dal loro esito è evidente che passerà molto del destino di Fonseca sulla panchina del Milan, la quale già prima della vittoria contro il Venezia appariva non propriamente salda. Stefano Impallomeni, intervenuto TMW Radio nel corso del programma Maracanà, ha espresso considerazioni decisamente forti sul Milan e in particolare sul futuro di Fonseca.

Il vero test è contro il Liverpool

“Se non ci fosse stato il portiere del Venezia che ne ha combinate parecchie…il vero test è con il Liverpool, perché tutte le volte le squadre avversarie nei primi 20′ arrivano lì davanti con una facilità disarmante.”

Paulo Fonseca

Dubbi sul Milan

Le parole di Stefano Impallomeni evidenziano un pensiero dubbioso sul Milan e sulle sue reali capacità di uscire dal momento di crisi che ha affrontato. La vittoria con il Venezia non è infatti sufficiente e occorre venga corroborata da ulteriori risultati, magari anche di prestigio. Le partite contro Liverpool e Inter – sottolinea il giornalista – saranno infatti un banco di prova decisamente forte per saggiare le reali potenzialità della squadra allenata da Paulo Fonseca. Non resta quindi che attendere e capire il futuro del Milan.

