Riccardo Trevisan ha criticato in modo molto forte Fonseca, accusandolo di essere il limite del Milan per la conquista dell’Europa in campionato.

La vittoria contro il Venezia ha senza dubbio alleggerito le pesanti critiche sul Milan e su Fonseca, offrendo una tonificante boccata d’aria fresca a tutto l’ambiente. Ciò che più conta ha offerto la possibilità alla squadra di affrontare con lo spirito migliore il doppio e proibitivo impegno, nel giro di pochi giorni, contro Liverpool e Inter. Da queste partite e dal loro esito è evidente che passerà molto del destino di Fonseca sulla panchina del Milan, la quale già prima della vittoria contro il Venezia appariva non propriamente salda. Riccardo Trevisan, nel consueto appuntamento con Fontana di Trevi sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, ha espresso considerazioni decisamente forti sul Milan e in particolare sul futuro di Fonseca.

Milan fuori dalla Champions per colpa di Fonseca

“Per me Fonseca non é un allenatore di quel livello. Il Milan é quella squadra che ha vinto 7 Champions League. La mia idea del Milan é altissima, Fonseca é da Shakhtar e Lille. Una squadra che prende 50 gol non fa niente, niente. Nonostante il reparto offensivo molto potente non ne farà 120, e in Italia con 50 subiti non fai niente. Per me le prime 4 sono Inter, Juve, Napoli e Atalanta. Io credo che il Milan non ci andrà per l’allenatore”.

Paulo Fonseca

La posizione del Milan

Da quanto trapela il Milan non ha nessuna intenzione di cambiare la guida tecnica, anche in caso di cattivi risultati contro Liverpool e Inter. Ritiene infatti di aver dato avvio a un processo di rinnovamento per cui è comprensibile qualche battura d’arresto. Fonseca gode infatti della massima fiducia societaria e i prossimi risultati sportivi non ne determineranno il futuro sulla panchina.

