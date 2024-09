Paolo De Paola ha parlato del momento del Milan e in particolare dei prossimi appuntamenti che diranno molto sul futuro di questa squadra.

La vittoria contro il Venezia ha senza dubbio alleggerito le pesanti critiche sul Milan e su Fonseca, offrendo una tonificante boccata d’aria fresca a tutto l’ambiente. Ciò che più conta ha offerto la possibilità alla squadra di affrontare con lo spirito migliore il doppio e proibitivo impegno, nel giro di pochi giorni, contro Liverpool e Inter. Da queste partite e dal loro esito è evidente che passerà molto del destino di Fonseca sulla panchina del Milan, la quale già prima della vittoria contro il Venezia appariva non propriamente salda. Paolo De Paola, intervenuto a TMW Radio, ha espresso considerazioni decisamente forti sul Milan e in particolare sul futuro di Fonseca.

Parliamo del Milan dopo Liverpool e Inter

“Il Milan deve finire questo ‘miniciclo’ con Liverpool e Inter per capire le sue ambizioni finali. Anche la vittoria col Venezia che ha scongiurato la crisi ha solo alimentato il narcisismo di questa squadra, narcisismo che non fa bene al Milan. Specchiarsi per un’ora dopo aver chiuso la partita non aiuta a trovare quella continuità e quella cattiveria che il Milan non ha, specialmente nei suoi interpreti migliori. La società è vicinissima all’allenatore e fa benissimo, adesso ti aspetti che il Milan faccia il Milan contro il Liverpool prima e contro l’Inter poi.”

Paulo Fonseca

La posizione del Milan

Da quanto trapela il Milan non ha nessuna intenzione di cambiare la guida tecnica, anche in caso di cattivi risultati contro Liverpool e Inter. Ritiene infatti di aver dato avvio a un processo di rinnovamento per cui è comprensibile qualche battura d’arresto. Fonseca gode infatti della massima fiducia societaria e i prossimi risultati sportivi non ne determineranno il futuro sulla panchina.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG