L’attaccante inglese ieri si è infortunato subito dopo il suo ingresso in campo: le immagini e le sue urla non lasciavano trasparire nulla di buono.

Durante il rocambolesco Milan-Udinese di ieri c’è stato anche il brutto infortunio accorso a Tammy Abraham.

Il centravanti inglese del Milan ha vissuto un momento di apprensione che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e compagni di squadra.

Un infortunio preoccupante

L’ex Roma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco appena 5 minuti dopo il suo ingresso, a causa di un infortunio alla spalla destra. Un’uscita dal campo che non ha lasciato indifferenti i presenti, complice il forte dolore mostrato dall’attaccante.

La ricostruzione

Nonostante l’inferiorità numerica i rossoneri sono riusciti a rendersi pericolosi più volte dalle parti di Okoye: l’inglese è arrivato molto scoordinato su una ribattuta ed ha finito per sbagliare un goal che sembrava fatto da pochi passi. Dopo la ciabattata Abraham è caduto malamente sulla spalla e ha avvertito molto dolore.

Tammy Abraham

Le sue condizioni

Come riporta Sky Sport, contrariamente alle previsioni più negative, le diagnosi successive hanno escluso fratture, identificando l’infortunio come un trauma distorsivo: sospiro di sollievo enorme per il Milan.

Il possibile rientro

Questo incidente pone in dubbio la disponibilità dell’attaccante per la prossima partita del Milan, il confronto di Champions League contro il Brugge, previsto per il 22 ottobre a San Siro. Nel caso non ce la faccia per il match di dopodomani, Abraham dovrebbe essere a disposizione per la successiva trasferta di campionato a Bologna, fissata 4 giorni dopo.

