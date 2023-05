Il Milan prepara la sfida di ritorno di contro l’Inter in Champions League: Pioli ritrova Krunic e Messias in attesa di Leao

Non solo Rafael Leao. Per lui oggi c’è il test decisivo per capire se potrà partire titolare contro l’Inter. In attesa del portoghese, il Milan e Pioli ritrovano anche Krunic e Messias.

Secondo La Gazzetta dello Sport, entrambi saranno convocati per la semifinale di ritorno di Champions League dei rossoneri contro l’Inter.

