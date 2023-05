Francesco Ghirelli, ex Presidente della Lega Pro, è tornato in campo e sarà il nuovo presidente onorario della squadra abruzzese L’Aquila

Francesco Ghirelli, ex Presidente della Lega Pro, è tornato in campo e sarà il nuovo presidente onorario della squadra abruzzese L’Aquila. Il comunicato:

«Vogliamo diventare grandi. Il modello L’Aquila cresce e prende forma con la nomina a Presidente onorario di una figura di assoluto prestigio e riconosciute competenze come Francesco Ghirelli, ex Presidente di Lega Pro ed ex vice presidente FIGC. Con la presenza del Sindaco della Città di L’Aquila, Pierluigi Biondi, conferenza stampa di presentazione giovedì 18 maggio pv. ore 11:00 nella sala stampa Giancarli dello Stadio Gran Sasso».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG