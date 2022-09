Il Milan nella giornata di ieri ha blindato il contratto di Sandro Tonali. Un rinnovo che è solo l’inizio, l’idea è farlo restare a vita

Ci sono volute meno di due ore di visita a Casa Milan per Sandro Tonali prima di firmare il rinnovo di contratto. Una formalità la sua permanenza in rossonero, con un nuovo accordo fino al 2027 con un ingaggio più che raddoppiato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di ieri è la sua terza firma in tre anni.

Dalla sua voglia di approdare al Milan alla sua voglia di blindarsi, passando per il gesto di ridursi lo stipendio pur di essere riscattato. Una storia d’amore d’altri tempi ed un evoluzione umana continua. Nelle prime due firme era sempre stato accompagnato in auto, ieri al volante c’era lui. L’ex Brescia potrebbe essere una delle ultime rare bandiere del calcio moderno: rossonero a vita, i presupposti ci sono tutti.

Milan News 24

