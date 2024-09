I rossoneri hanno iniziato molto male la stagione e sul mercato ci sono ancora molti giocatori acquistabili a costo zero.

In un panorama calcistico in continua evoluzione la chiusura delle contrattazioni non significa affatto la fine delle possibilità per i club di rinforzarsi. Anzi, la lista degli svincolati, ovvero quei giocatori che non hanno attualmente un contratto con nessuna squadra, offre interessanti spunti e occasioni a costo zero. Tra i nomi che emergono, alcuni sono stati già accostati a grandi squadre, come il Milan, che potrebbe trovare nell’elenco dei liberi veri e propri affari.

Portieri di talento disponibili

Tra i portieri, emerge la figura di Lorius Karius, noto per il suo passato con il Liverpool e per un’avventura itinerante in Europa. La sua attuale condizione da svincolato lo rende un candidato intrigante per il Milan, specialmente alla luce dell’infortunio di Marco Sportiello.

Difensori di esperienza

La difesa è sicuramente uno dei reparti più ricchi di opportunità. Nomi come Mario Hermoso e Mats Hummels, nonostante un’estate piena di voci e speculazioni, rimangono disponibili. In realtà lo spagnolo, secondo le ultime voci, avrebbe quasi trovato un accordo con la Roma. Curiosamente, anche Simon Kjaer, ex pilastro del Milan, si ritrova senza contratto. Sergio Ramos, un altro veterano di calibro internazionale, è anch’egli libero da impegni, dopo una stagione di voci che lo volevano in rotta verso l’Arabia Saudita.

Adrien Rabiot

Centrocampisti di qualità a disposizione

Il centrocampo potrebbe vedere una tentazione irresistibile per il Milan in Adrien Rabiot, già nel mirino dei rossoneri. Altri nomi noti come Tiémoué Bakayoko, Dele Alli e Miralem Pjanic aggiungono appeal alla lista degli svincolati in questo reparto.

Attaccanti di valore in cerca di squadra

Sul fronte offensivo, la presenza di Memphis Depay senza contratto sorprende, dato il suo ruolo di protagonista con l’Olanda. Anche Anthony Martial, dopo anni di alti e bassi al Manchester United, cerca una nuova sfida, così come Yusuf Yazıcı, potenzialmente affare per il Milan vista la sua precedente esperienza con Paulo Fonseca.

Ex Serie A pronti per nuove avventure

Non mancano ex giocatori della Serie A nell’elenco degli svincolati, come Adam Ounas, M’Baye Niang, Mario Balotelli e Joao Pedro.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG