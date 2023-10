Milan in piena emergenza in difesa: Pioli giocherà così fino a gennaio, poi il mercato dovrà dare dei rinforzi

Il Milan è in piena emergenza in difesa. I rossoneri, infatti, hanno fuori ben tre centrali sui cinque presenti in rosa (Kjaer, Kalulu e Pellegrino) e sono costretti a fare affidamento solo su Thiaw e Tomori.

Sarà questa la coppia difensiva fino a gennaio, con il giovane difensore classe 2005 Simic che si aggregherà dalla Primavera per offrire loro un cambio. Poi è inevitabile che i rossoneri debbano poi gettarsi sul mercato a gennaio per rinforzare la rosa.

