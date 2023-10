Calciomercato Milan, caccia al bomber: in lista un preferito e un outsider. Tutti i nomi sondati dalla dirigenza

Ormai non è più un segreto: il Milan nei prossimi mesi andrà a caccia dell’attaccante del futuro, che possa sostituire a partire dalla prossima estate Giroud e su cui aprire un nuovo ciclo.

Come riportato da Calciomercato.com ci sarebbe un preferito e un outsider in lista: al primo posto c’è David del Lille, ma resiste il sogno Sesko del Lipsia. In mezzo si posiziona anche Taremi, su cui c’è anche l’Inter.

The post Calciomercato Milan, caccia al bomber: in lista un preferito e un outsider appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG