Milan, in programma un’amichevole dopo il trofeo Berlusconi! I dettagli. Dopo il match contro il Monza, altre sfide pre campionato

Dopo il ritorno dalla tournée negli Stati Uniti, il Milan torna in Italia per disputare l’8 agosto un’amichevole contro il Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi. Non finisce qui però.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sarà un altro test a Milanello. Si disputerà contro il Trento per i giocatori rossoneri che non verranno impiegati contro la squadra di Palladino.

Secondo quanto riferisce Luca Bianchin, sono possibili anche due partite sabato 12 e domenica 13 (domenica contro il Novara).

The post Milan, in programma un’amichevole dopo il Monza! I dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG