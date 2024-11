Il Milan si prepara alla trasferta in terra sarda dovendo fare i conti con due assenze davvero molto importanti. Le condizioni dei rossoneri.

Nel panorama del calcio italiano, le vicende legate alle squadre di Serie A suscitano sempre grande interesse, tanto tra gli addetti ai lavori quanto tra i tifosi. Questa volta, l’attenzione si concentra sul Milan, una delle formazioni più titolate, che si appresta a vivere un momento chiave della propria stagione con il prossimo impegno di campionato. La sfida che attende i rossoneri è una trasferta in Sardegna contro il Cagliari, in programma sabato 9 novembre alle ore 18.

La vigilia del match e il bilancio dell’allenatore

L’entusiasmo è una componente fondamentale nel mondo dello sport, e il Milan, alla vigilia del confronto con il Cagliari, sembra cavalcarlo a pieno. L’attuale situazione vede la squadra milanese galvanizzata dall’ultimo incontro disputato a Madrid, dove l’allenatore Fonseca ha potuto raccogliere nuove certezze per il prosieguo della stagione. Nonostante ciò, l’allenatore deve fare i conti con alcune defezioni importanti all’interno della rosa causate da infortuni, una problematica che, sebbene sia stata mitigata rispetto agli anni scorsi, continua a riproporsi.

Due assenze pesanti in casa Milan

Una delle notizie che hanno destato maggiore preoccupazione tra i tifosi rossoneri riguarda Matteo Gabbia, il difensore centrale che ha recentemente subito un infortunio al soleo del polpaccio. Le sue condizioni sono fondamentali per il reparto arretrato del Milan, con la speranza di un suo recuperato impiego nella sfida di rilievo contro la Juventus. Nel frattempo, la difesa vedrà confermata la coppia che ha giocato a Madrid, con Tomori e Thiaw pronti a scendere in campo fianco a fianco. Nelle ultime ore, un altro episodio ha aggravato le preoccupazioni legate alla condizione fisica dei giocatori: Alvaro Morata, attaccante di punta del Milan, ha subito un trauma cranico a seguito di uno scontro di gioco. Questo incidente, pur non avendo portato a conseguenze gravi grazie agli esiti negativi della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto, costringerà lo spagnolo a saltare la trasferta in Sardegna. La sua assenza rappresenta senza dubbio un duro colpo per le ambizioni offensive della squadra.

Paulo Fonseca

A Cagliari un vero e proprio test

La trasferta del Milan a Cagliari diventa così un test significativo non solo per i punti in palio ma anche per la capacità del team di superare le avversità mantenendo alta la qualità del gioco. Nel calcio, come in ogni disciplina sportiva, la resilienza e la strategia si rivelano spesso essere le vere protagoniste.

