Da quarta scelta a titolare, ora si presenta come un “nuovo acquisto” del Milan. Fonseca, anche in questo caso, è stato decisivo.

Paulo Fonseca è sempre più saldo alla guida del Milan. La vittoria del Bernabeu certifica la capacità di questo allenatore di entrare nella testa dei giocatori e convincerli di poter essere forti. La prestazione di Madrid ne è un fulvido esempio.

Il portoghese sta ottenendo risultati e convincendo i più scettici con la forza delle proprie idee, delle proprie convinzioni. Dettagli questi che stanno dando alla squadra, partita dopo partita, un’identità che inizia a riconoscersi e verso la quale i tifosi iniziano ad innamorarsene.

Da Madrid a Cagliari

Il salto sarà senza dubbio forte: dal Bernabeu all’Unipol Domus di Cagliari. Motivo in più questo per dimostrare maturità e crescita nell’affrontare la sfida contro il Cagliari con la medesima intensità mostrata in quel di Madrid. Questo si aspettano i tifosi, così come la società e Fonseca. Quest’ultimo lo ha fatto capire chiaramente già al termine della sfida contro il Real che la testa si sarebbe subito dovuta sintonizzare alla sfida di sabato alle 18:00. La mano del tecnico portoghese inizia a vedersi, sempre di più, in particolare su una scelta che si sta rivelando sempre più vincente e redditizia.

Da quarta scelta a titolare

All’inizio di questa annata agonistica, Malick Thiaw non sembrava destinato a ricoprire un ruolo di primo piano nella rosa del Milan, essendo considerato la quarta scelta nella gerarchia dei difensori alle spalle di nomi come Tomori, Pavlovic e Gabbia. Tuttavia, la sua incredibile determinazione e l’impegno costante negli allenamenti, uniti a una notevole crescita tecnica, gli hanno permesso di guadagnarsi la fiducia dell’allenatore, trasformandosi da outsider a titolare insostituibile. La sua performance contro il Real Madrid, impreziosita da un gol significativo e una precisione nei passaggi che ha toccato l’87%, testimonia il suo incredibile percorso verso il successo. Il centrale tedesco inoltre ha collezionato anche 6 salvataggi, 2 contrasti a terra vinti su 2 tentativi, 3 su 3 sui duelli aerei, affermandosi come un vero e proprio “nuovo acquisto” per il Milan e il prosieguo della stagione. La mano di Fonseca è stata senza dubbio decisiva nel trasformarlo nel muro apprezzato a Madrid, così come la sua capacità di attendere pazientemente, senza mai perdere di vista gli obiettivi personali, ha permesso di raggiungere un miglioramento globale nel momento più opportuno.

Malick Thiaw

La decisione vincente

Il destino di Thiaw avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa se avesse accettato la corte del Newcastle l’estate scorsa. Tuttavia, la sua scelta di rimanere e lottare per un posto sotto la guida di Fonseca si è rivelata vincente. La convinzione nelle proprie capacità e nel proprio lavoro, unita a una filosofia di gioco più affine alle sue caratteristiche tecniche e fisiche, ha premiato il difensore tedesco con una notte indimenticabile, segnando nel tempio dei campioni d’Europa e consolidando il suo posto nel cuore dei tifosi rossoneri.

