La vittoria del Milan al Bernabeu ha lasciato il segno, non solo per i tre punti conquistati ma anche per l’atmosfera di festa e unione che si è respirata tra i giocatori rossoneri.

Tornati in Italia con un morale alle stelle, la squadra non si è concessa troppo riposo, mostrando un’impressionante dedizione e focalizzazione sugli impegni futuri.

Un ritorno festoso ma con gli occhi al futuro

La notte della vittoria contro il Real Madrid è stata celebrata in grande stile dagli uomini di Fonseca, che hanno trascorso momenti conviviali in un hotel a nord di Madrid. La presenza dell’ex campione Alex Del Piero, incontrato casualmente, ha sicuramente aggiunto un tocco di nostalgia ma anche di motivazione per la squadra. Nonostante l’euforia, il riposo è stato breve: già il giorno seguente, i rossoneri erano in viaggio di ritorno verso Milano, pronti a mettersi al lavoro senza perdere tempo.

Impegni e preparativi in vista

La sosta per le nazionali si avvicina, ma prima il Milan ha un appuntamento importante a Cagliari. L’ultima partita prima della pausa diventa dunque cruciale per mantenere il buon momento di forma e la posizione in classifica. Capitan Calabria si è distinto per il suo impegno, lavorando individualmente anche il giorno dopo la riunione di squadra, dimostrando la sua voglia di essere al meglio della condizione fisica. Gabbia, invece, sta lavorando duramente per superare il problema muscolare che lo affligge, con l’obiettivo di essere pronto per la sfida contro la Juventus, segnando un ritorno importante per il difensore.

Matteo Gabbia

Sfide e assenze imminenti

Anche sul fronte europeo il Milan dovrà affrontare una sfida impegnativa senza uno dei suoi giocatori chiave. Morata sarà infatti costretto a saltare il prossimo incontro di Champions League contro lo Slovan Bratislava a causa dell’accumulo di ammonizioni. Questa assenza costringerà Fonseca a rivedere le sue strategie offensive per mantenere alta la competitività della squadra in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice.

