Alle 21 riflettori accesi a San Siro per la semifinale d’andata di Champions League tra Milan ed Inter: ecco la cronaca live della partita

L’euroderby della semifinale di Champions League si prepara a far vivere emozioni indescrivibili ai tifosi di Milan ed Inter, in campo alle 21 a San Siro per la semifinale d’andata di Champions League. Di seguito la cronaca live del match:

MILAN-INTER, LA CRONACA

-fine primo tempo-

45′ AMMONIZIONI- Cartellino giallo per Krunic e Mkhitaryan

34′ ASSALTO INTER- Ci prova anche Dimarco da fuori area: la conclusione viene murata ma finisce sulla traiettoria di Dumfries, che però perde l’attimo e non riesce a spingere in rete

33′ CI PROVA IL TORO- Altra occasione veloce dell’Inter, che affida tutto ai piedi di Lautaro: il Toro calcia a rete, col tiro che solletica alla traversa

29′ PRIMO SQUILLO MILAN- La prima occasione per i rossoneri arriva grazie a Calabria, che col tacco tenta di cogliere di sorpresa Onana. Colpisce l’esterno della rete.

23′ ANCORA DZEKO- L’anticipo di uno straordinario Mkhitaryan innesca la corsa di Dzeko, che lascia partire un siluro ma non inquadra lo specchio rossonero

18′ SOSTITUZIONE MILAN- Fuori Bennacer per infortunio, dentro Messias

15′ NERAZZURRI NON SI FERMANO PIU’- Ci prova prima Calhanoglu dalla lunga distanza, col tiro che colpisce il palo! Arriva poi Barella, che mette di tacco per Mkhitaryan…Maignan respinge, poi ci prova Barella. Alto.

10′ GOL INTER- Non finiscono neanche i festeggiamenti del gol di Dzeko, che Mkhitaryan s’insinua in area, ricevendo un passaggio dalla fascia: la rasoiata è imprendibile per Maignan!

8′ GOL INTER– Dallo sviluppo di un calcio di punizione, Dzeko impatta il pallone di sinistro, gonfiando la rete!

4′ SQUADRE ELETTRICHE- Sia l’Inter che il Milan tentano d’innescare i rispettivi settori offensivi, per non rimanere schiacciate. Si combatte su ogni pallone.

Fischio d’inizio alle 21, si parte!

Migliore in campo nel primo tempo: Mkhitaryan, Barella

MILAN-INTER, IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim, Bennacer (18′ Messias), Saelemaekers; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Thiaw, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, De Ketelaere, Messias, Rebic, Origi

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi. A disp. Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D’Amrbosio, Zanotti, Brozovic, Lukaku

L’articolo Milan-Inter 0-2 LIVE: fine primo tempo, che Inter! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG