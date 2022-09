Milan Inter avrà un’atmosfera infuocata. In Curva Sud prevista una coreografia a tema Scudetto

Non sarà, non è mai una gara come le altre. Milan e Inter sono pronte a sfidarsi nella gara infinita del derby della Madonnina. Calcio d’inizio alle ore 18:00.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Curva Sud ha pronta una coreografia speciale indirizzata ai cugini. Il tema sarà lo Scudetto vinto l’anno scorso nel rush finale contro i nerazzurri.

