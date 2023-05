Milan-Inter, Bastoni predica calma: «Nulla di scontato al ritorno, sappiamo come sono i derby». Queste le parole del difensore

Alessandro Bastoni a Sky Sport ha analizzato la vittoria dell’Inter nell’andata di semifinale di Champions League:

“Siamo partiti bene, forti e concentrati. Eravamo pronti a questo tipo di partita. Partiamo dal due a zero ma non c’è nulla di scontato, pensiamo prima al Sassuolo e poi prepareremo il ritorno. Sicuramente il risultato è buono, potevamo però fare il terzo e il quarto gol. Ma noi al ritorno dovremo comunque essere concentratissimi. Sappiamo come sono i derby e può cambiare tutto in fretta, siamo pronti anche alla prossima gara. Avevamo tanta voglia di vincere e conoscevamo l’importanza del derby e siamo motivati anche perché è una semifinale di CL con in ballo la finale”.

