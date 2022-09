Milan Inter, il derby per le statistiche: il successo ottenuto ieri sera dai rossoneri aggiorna un dato fermo dal lontano 2011

Il Milan ha vinto due sfide consecutive contro l’Inter in Serie A per la prima volta dalla stagione 2010-2011, circa 11 anni fa, con Max Allegri in panchina.

Questi i risultati: 0-1 nella partita di andata con un gol di Ibrahimovic su rigore e poi 3-0 nella sfida di ritorno con la doppietta di Pato e la rete di Cassano, sempre su rigore.

L’articolo Milan Inter, il derby per le statistiche: non succedeva dal 2010/11 proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG