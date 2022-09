Il Milan U18 si è aggiudicato il torneo Alba dei Campioni battendo PSG e l’Inter: decisivi in finale i calci di rigore

Importante affermazione per il Milan U18. I giovani rossoneri si sono aggiudicati il torneo Alba dei Campioni battendo 4-0 il PSG in semifinale e l’Inter in finale grazie ai decisivi calci di rigore:

U18 | Torneo Alba dei campioni

Milan-PSG 4-0

Finale: Milan-Inter 3-2 d.c.r. (0-0) #MilanYouth #SempreMilan — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) September 4, 2022

