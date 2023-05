Il tecnico nerazzurro non ha ancora deciso la formazione da schierare stasera oppure è quello che vuole far trasparire.

Sky Sport sta raccontando la marcia di avvicinamento a Milan-Inter con aggiornamenti minuto per minuto: per quel che riguarda la formazione dei nerazzurri continuano ad arrivare novità.

Marcelo Brozovic

A centrocampo ieri Brozovic era favorito su Calhanoglu mentre stamattina il turco sembrava potesse sopravanzare Mkhitaryan per giocare insieme al croato; infine adesso l’ex Milan sembra poter vincere il ballottaggio con Brozovic. Barella e Mkhitaryan giocherebbero quindi come mezzali. Inzaghi non ha altri dubbi di formazione visto che Dzeko è in netto vantaggio su Lukaku: il belga sarà un’arma a gara in corso. Difesa confermata con Darmian, Acerbi e Bastoni.

