L’Ad di Pirelli, noto tifoso interista, ha espresso il suo parere sul derby vinto

Intervistato da TMW in seguito l’evento Il Foglio Sportivo 2023, l’amministratore delegato Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha espresso il suo parere sulla sfida tra Inter e Milan.

LE PAROLE– Il calcio si gioca partita dopo partita, ieri il primo tempo è stato da manuale: bravi tutti. Per ora è andata bene, poi vedremo

INZAGHI– Inzaghi è riuscito a dare un bel gioco, l’Inter è messa in campo bene. In campionato ci sono state molto partite che era meglio non vedere, ora siamo in un momento positivo che speriamo continui

NAPOLI- Un bravo al Napoli, al suo allenatore, che ha motivato la squadra, e al suo presidente

SPONSOR- È difficile sostituirci

INSTABUL- È l’ultima cosa di cui parlo

L’articolo Tronchetti Provera sul derby: «Per ora è andata bene, Instabul? L’ultima cosa di cui voglio parlare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG