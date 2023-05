Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta all’indomani del bel derby vinto contro il Milan difende a spada tratta l’operato dell’allenatore.

Le 11 sconfitte in campionato hanno messo sotto esame la posizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione ma il tecnico ha incassato le critiche continuando a lavorare. L’Inter si è ripresa anche se urge continuare così; il tecnico spera ancora in una riconferma. Beppe Marotta stamane ha parlato dell’allenatore.

Simone Inzaghi

“Quello che conta sono le dichiarazioni ufficiali che abbiamo diffuso. La sua posizione non è a rischio, è l’attore principale di questa stagione a mio giudizio molto positiva se non fosse solo per il puntino nero in un foglio bianco rappresentato dal percorso in campionato che ci ha visto non gareggiare per lo scudetto. Ma questa è una stagione anomala per il Mondiale“.

L’articolo Marotta: “Inzaghi è l’attore principale di questa stagione molto positiva, non è a rischio” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG