Arriva quindi al termine quella che per Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, è stata la sua miglior carriera

Si è percepito immediatamente che il problema accusato al ginocchio da Bennacer nel derby di ieri era preoccupante. Troppo il dolore per poter pensare di riuscire a dare una mano in una gara già indirizzata sul 2-0. Il franco-algerino si è dovuto arrendere e oggi si è capito che lo stop non sarà breve. Termina anzitempo, quindi, una stagione che è stata di altissimo profilo per il centrocampista. La migliore della sua carriera: a 25 anni Ismael rappresenta una certezza per il Milan, un punto di riferimento al quale difficilmente è possibile rinunciare.

Le due tabelle mostrano il posizionamento in campo di Bennacer e il suo utilizzo, dividendolo nelle due competizioni principali. In campionato ha giocato 28 partite, 24 delle quali da centrocampista centrale e 4 in zona più avanzata, da trequartista. Il totale è di 2156 minuti, mentre i suoi tocchi di palla rappresentano il 7,9% di quelli complessivi della squadra. In Champions League i numeri differiscono ma non di molto in termini percentuali: l’incidenza nel gioco è di 7,3%; le gare che lo hanno visto in campo sono il 90,9%, superiore all’82,4% toccato in Serie A. Semmai, è significativo come l’Europa, con le sue esigenze particolari e anche l’estemporaneità degli impegni, abbia indotto Pioli a utilizzarlo meno come regista, dirottandolo più in avanti e spostandolo anche sulla destra quando ce n’è stato bisogno. Un vero problema riuscire a sostituirlo in questo finale, dove oltre al ritorno con l’Inter ci sono ancora 4 partite da non sbagliare se si vuole centrare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Bennacer è troppo importante nelle due fasi, qualsiasi sia il modulo utilizzato dall’allenatore e la sua collocazione all’interno di esso. Come ha scritto oggi il Corriere della Sera, con riferimento alla gara di ieri, ma è un’annotazione che vale sempre: «Col suo doppio lavoro avrebbe fatto comodo, specie nei momenti di ripresa».

