Quattro squadre nel cerchio di testa: chi sarà primo alla prossima pausa per le Nazionali tra queste?

Non di rado, nelle conferenze stampa, gli allenatori di Serie A fanno capire di avere bene in testa i momenti di pausa delle nazionali come occasioni per fare il punto della situazione e un bilancio che tenga conto insieme dell’ultimo periodo e delle prospettive future. Dal prossimo weekend scatterà un mini-ciclo di 4 gare prima della nuova sosta. Attualmente la classifica vede questo poker di squadre racchiuse a poca distanza: Milan a 21 punti; Inter 19; Juventus e Fiorentina 17. Quali impegni dovranno sostenere?

MILAN – Tutto o almeno molto si decide subito: Milan-Juventus e Napoli-Milan. Se i rossoneri confermassero il primato dopo questi due incontri diventerebbero assolutamente i favoriti, sebbene mancherebbe tantissimo persino al termine del girone d’andata. Udinese a San Siro e Lecce fuori potrebbero consolidare l’allungo, anche se il campionato ci sta abituando a situazioni a sorpresa.

INTER – Miglior attacco e difesa meno battuta, eppure non è prima. Il paradosso può essere corretto a patto di non buttare via punti. Torino in trasferta, Roma in casa (senza Dybala), Atalanta a Bergamo e chiusura al Meazza col Frosinone. Che, vedendo il recente ruolino di marcia con Sassuolo e Bologna, potrebbe essere la gara più pericolosa date le distrazioni.

JUVENTUS – Sicuramente ad Allegri chiederanno se ritenga la Juve da scudetto in caso di impresa a casa Milan. Al di là della risposta del tecnico, poi dovrebbe confermarsi in casa con Verona e Cagliari, inframmezzata da una gara insidiosa come quella di Firenze. Senza però il “disturbo” delle coppe…

FIORENTINA – Vincenzo Italiano è chiamato adesso a un ulteriore salto di qualità per ingrandire ancora di più i sogni che si fanno in città. Si inizia col derby toscano con l’Empoli, poi si affrontano Lazio all’Olimpico e Juve al Franchi, per chiudere infine ancora in casa col Bologna. Delle 4 è l’unica che ha 3 appuntamenti dove sfruttare la spinta del pubblico. Se facesse 10 punti, da media inglese, quale visione del futuro si inizierebbe a coltivare?

