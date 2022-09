Inter, tengono in apprensione le condizioni di Alessandro Bastoni in vista del derby di oggi: le ultimissime

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha ancora diversi dubbi in vista di Milan-Inter.

Su tutti in difesa, dove si cercherà di recuperare al meglio Alessandro Bastoni, la cui presenza è però ancora in forte dubbio. In caso contrario occhio alla possibile titolarità di Dimarco.

