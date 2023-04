Milan e Inter si affronteranno nelle semifinali di Champions League. Saranno in totale cinque i derby stagionali

Milan e Inter si affronteranno nelle semifinali di Champions League. Una doppia sfida che promette scintille e stabilisce anche un record. Dopo i due di campionato e quello di Supercoppa Italiana, le gare europee faranno in totale cinque derby in stagione che, come ricorda Opta, è un record nella storia.

1 – Milan e Inter si affronteranno 5 volte in una singola stagione per la prima volta nella storia. Derby.#UCL #InterBenfica pic.twitter.com/tGdX2njDD9 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 19, 2023

