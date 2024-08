Jonathan David, a lungo obiettivo di mercato del Milan, è uscito allo scoperto svelando le proprie intenzioni in merito al futuro.

Il calciomercato si scalda e le grandi squadre europee sono già al lavoro per rinforzare le proprie rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è quello di Jonathan David, attaccante del Lille e della nazionale canadese, il cui futuro sembra essere sempre più lontano dalla Ligue 1. Il Milan, in particolare, nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato di essere interessato a portare il giocatore in Serie A, affiancandolo così ad altre ipotetiche nuove leve per l’attacco rossonero. Lo stesso giocatore, al termine del match contro lo Slavia Praga, gara valevole per i preliminari di Champions League, ha parlato del suo futuro lasciando aperta qualche piccola porticina.

La situazione

Jonathan David ha chiarito come stanno le cose tra lui e il Lille. L’attaccante ha spiegato che al momento “non sono in corso contrattazioni per un prolungamento. Vedremo, potrebbe succedere: ne abbiamo parlato un po’ con il presidente. Ma penso che una volta chiusa la finestra di mercato potremo discutere con un po’ più di calma”.

Jonathan David

Il futuro

In merito al proprio futuro, l’attaccante canadese, con il contratto in scadenza nel 2025, ha affermato che il proprio intendimento “non è esattamente chiaro. Ci devo pensare. Per ora sono ancora qui, mi diverto e poi vedremo. Mi rendo conto di essere importante ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Non so le percentuali ma penso che ci siano ancora buone possibilità di essere al Lille. Ho ancora un anno di contratto ma non mi lamento”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG